Глава Свердловской области доложил о выплатах пострадавшим от пожаров

Евгений Куйвашев рассказал о ликвидации последствий лесных пожаров.

Все пострадавшие жители от пожаров в Свердловской области получили выплаты от региональных властей на общую сумму 22 миллиона рублей.Соответствующее заявление глава российского региона Евгений Куйвашев поделился на правительственном совещании с членами кабинета министров страны. Чиновник напомнил коллегам о том, что крупные природные возгорания ликвидировали около 180 строений. Самый крупный пожар зафиксирован на территории населенного пункта Сосьва. В этом селе непригодными для жизни стали около 120 домов, а без дома остались около 600 жителей. Жертвами трагедии стали два человека. На текущий момент осуществлены 1008 выплат на общую сумму в 22,5 миллиона рублей.

Из резервного фонда правительства Свердловской области уже выделено 96 миллионов рублей, из них более 70 миллионов рублей направлено на оказание финансовой поддержки пострадавшим гражданам. Средства оперативно доведены до местных властей, которые организовали процесс выплат. Евгений Куйвашев, глава Свердловской области

Глава МЧС прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область.

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