Глава МЧС прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Куренков провел встречу с губернатором региона Евгением Кувайшевым. Они вылетели в поселок Сосьва, который пострадал от пожаров. Отметим, что в результате инцидента были уничтожены огнем около 120 домов. У них запланировано совещание по вопросам оказания помощи пострадавшему населению.
Напомним, 25 апреля в Свердловской области вспыхнули несколько крупных пожаров. К их тушению привлекли более 500 человек и 138 единиц техники.
Ранее мы сообщали, что на станции в Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами.
Видео: МЧС России
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