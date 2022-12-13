Глава МЧС прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область

Он посетил поселок Сосьва, который пострадал от пожаров.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков провел встречу с губернатором региона Евгением Кувайшевым. Они вылетели в поселок Сосьва, который пострадал от пожаров. Отметим, что в результате инцидента были уничтожены огнем около 120 домов. У них запланировано совещание по вопросам оказания помощи пострадавшему населению.

Напомним, 25 апреля в Свердловской области вспыхнули несколько крупных пожаров. К их тушению привлекли более 500 человек и 138 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что на станции в Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами.

Видео: МЧС России