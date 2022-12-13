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На станции в Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами

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Частично пострадала инфраструктура РЖД.

На станции в Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 26 апреля. На место пожара выехал Серовский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Установлено, что на станционных и подъездных путях сгорели вагоны с лесоматериалом. Также сообщается, что частично пострадала инфраструктура РЖД.

Ранее мы сообщали, что в Свердловской области загорелись более 20 домов.

Видео: Telegram / Уральская транспортная прокуратура

Теги: вагоны, лесоматериалы, пожар, свердловская область, сосьва, станция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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