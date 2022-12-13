На станции в Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел 26 апреля. На место пожара выехал Серовский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Установлено, что на станционных и подъездных путях сгорели вагоны с лесоматериалом. Также сообщается, что частично пострадала инфраструктура РЖД.
Ранее мы сообщали, что в Свердловской области загорелись более 20 домов.
Видео: Telegram / Уральская транспортная прокуратура
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