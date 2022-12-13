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В Свердловской области загорелись более 20 домов

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Из села были эвакуированы 27 человек, в том числе три ребенка.

В Свердловской области загорелись более 20 домов. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Инцидент произошел днем 25 апреля в поселке Таежный. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар произошел в 21 доме. Из села были эвакуированы 27 человек, в том числе три ребенка. Все они находятся в пункте временно размещения.

К тушению пожара привлекли более 30 человек и 10 единиц техники. По предварительной версии, огонь мог подобраться к поселку из-за вспыхнувшей сухой травы.

Ранее мы сообщали, что в Забайкальском крае эвакуируют людей из-за пожара в селе.

Видео: Telegram / МЧС Свердловск

Теги: дома, пожар, свердловская область, село
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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