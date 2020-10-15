Глава Совета ректоров Петербурга объяснил снижение проходного балла

Всего в высшие учебные заведения подали более 776 тысяч заявлений.

Глава советов ректоров вузов Петербурга Алексей Демидов рассказал об итогах приемной кампании и объяснил падение проходного балла, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Демидов заявил, что по всей стране снизился проходной бал, в том числе и в Петербурге. Оно может быть из-за сложных заданий на ЕГЭ. Реальным показателем следует считать общее количество заявлений и количество внебюджетных студентов, поступающих в вузы.

Всего в высшие учебные заведения подали более 776 тысяч заявлений. Это на 70 тыс. больше, чем годом ранее. Демидов говорит, что в последнее время большим спросом у абитуриентов пользуются технические специальности. Так, например, достаточно большой спрос на прикладную информатику в дизайне, химические технологии, традиционно экономические и юридические специальности.

Фото: Piter.tv



