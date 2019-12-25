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Глава "Сибура" прокомментировал сделку Шамалова с акциями компании за 100 долларов
Сегодня, 14:37
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matveyvn

Глава "Сибура" прокомментировал сделку Шамалова с акциями компании за 100 долларов

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Участниками программы, которая началась в 2010 году, стали и другие менеджеры в компании.

Председатель правления "Сибура" и его акционер Дмитрий Конов прокомментировал сделку Кирилла Шамалова с акциями компании за 100 долларов. По его словам, он был участником мотивационной программы для менеджмента. Об этом пишет РБК.

Цену в $100,02 некорректно считать отражением стоимости.

Дмитрий Конов, председатель правления "Сибура"

Отмечается, что участниками программы, которая началась в 2010 году, стали и другие менеджеры в компании.

Конов заверил, что мотивационная программа стартовала, когда Сибур приобрёл предприниматель Леонид Михельсон. Её цель, чтобы менеджеры приобрели акции компании, но соблюдая определённые условия.

Ранее Путин подписал закон о регулировании дистанционной работы.

Фото: pixabay.com

Теги: акции, сибур, шамалов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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