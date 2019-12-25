Закон описывает формы дистанционной занятости - временная, постоянная или смешанная.

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании дистанционной работы. Он опубликован на официальном сайте правовой информации. Закон вступил в силу 1 января 2021 года.

Авторы законопроекта - депутаты и сенаторы, в том числе спикеры двух парламентских палат. Цель поправок - дополнить главу 49.1 Трудового кодекса, которая регулирует нормы рабочего времени сотрудников на удалёнке, время отдыха, а также описывает формы дистанционной занятости - временная, постоянная или смешанная. В последнем варианте также предполагается стационарная занятость под контролем работодателя. Перевод сотрудников на удаленку без согласия работника возможен в том случае, если объявлена ЧС. При этом работодатель обязан обеспечить сотрудников оборудованием, а также возместить затраты.

Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на период удаленной работы сотрудника распространяться не будут, но он должен провести инструктаж по использованию оборудования.

Ранее Совфед одобрил закон об удаленной работе.

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