Глава СК поручил провести проверку после массовой драки фанатов "Зенита" и "Спартака"

Проверка будет проведена "на предмет возможного оказания сопротивления сотрудникам полиции, находившимся при исполнении служебных обязанностей".

В воскресенье, 5 сентября, Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ, поручил провести проверку после драки между фанатами "Зенита" и "Спартака" в Твери. Проверка будет проведена "на предмет возможного оказания сопротивления сотрудникам полиции, находившимся при исполнении служебных обязанностей". Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

Судя по видео в группе "OFNEWS | Новости Околофутбола" в социальной сети "ВКонтакте", драку устроили фанаты "Спартака" в центре Твери. На болельщиков сине-бело-голубых напали 60 фанатов другой команды. Судя по кадрам видео, несколько человек пострадали. По данным пресс-службы ГУ МВД по Тверской области, только один зенитовец пострадал, его забрали в больницу. Позже его отпустили и он вернулся в Петербург, передает портал "Мегаполис".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Напомним, что матч между "Тверью" и "Зенитом-2" прошел на стадионе "Юность" со счетом 2:2.

Ранее на Дворцовой площади прошел пленэр международного фестиваля искусств.

Видео: Вконтакте / Of News