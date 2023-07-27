Глава СБУ взял ответственность за теракт на Крымском мосту

Он выступил на презентации почтовой марки, посвященной деятельности украинской спецслужбы.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк взял ответственность за теракт на Крымском мосту. Об этом он заявил в эфире украинского телемарафона.

По его словам, за подрывом моста, который произошел в октябре прошлого года, стояли сотрудники СБУ. Малюк выступил на презентации почтовой марки, посвященной деятельности украинской спецслужбы. Рядом с ним был глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в футболке с надписью "Кто как не мы спалим мосты. СБУ" и изображением пылающего Крымского моста.

Много разных операций, специальных операций, об одних мы сможем на всеобщее обозрение говорить после победы, о других мы вообще не будем говорить. Василий Малюк, глава СБУ

Ранее мы сообщали, что министр обороны Украины угрожает продолжить атаки на Крымский мост.

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