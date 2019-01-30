Министр обороны Украины угрожает продолжить атаки на Крымский мост

Украинский министр по обороны Алексей Резников заявил, что киевский режим продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту, несмотря на то, что эту переправу Россия не использует для снабжения Вооруженных сил РФ. В эфире американского телеканала CNN чиновник пояснил, что у ВСУ существуют планы по полному вывода из строя данной переправы на полуострове.
Это нормальная тактика разрушать логистические линии твоего противника, чтобы лишить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Именно поэтому мы будем использовать эту тактику.
Алексей Резников, глава Минобороны Украины
Напомним, что в ночь 17 июля два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост. Жертвами трагедии стали два человека - супружеская пара. Также пострадала девочка - их дочь. Дополнительно материальный ущерб нанесен автомобильному полотну. Глава государства Владимир Путин возложил ответственность за эту атаку на украинские власти. По мнению политика, с военной точки зрения речь идет о бессмысленном преступлении.
Резников рассказал, когда Украина может получить истребители F-16.
Фото и видео: CNN
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