Глава Минобороны Украины рассказал о задачах Киева в вопросе получения западной авиационной техники.

Глава украинского министерства по обороне Алексей Резников заявил местным журналистам о том, что передача киевскому режиму истребителей F-16 американского производства по итогам заседания по военной помощи на военной базе "Рамштайн" произойдет только после того, как пройдут обучение пилоты киевского режима, а также будет сформирована необходимая инфраструктура для принятия такой авиации. Обучение первой группы летчиков, инженеров и техников начнется в августе в одной из 11 стран ЕС.

Параллельно Украина будет выполнять свое домашнее задание. Мы оценим возможность наших аэродромов, где они (F-16) будут использованы, и сделаем для них инфраструктуру. Там она чуть другая: укрытие, заправки, обеспечение и так далее. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Иностранный чиновник добавил, что как только подготовленные пилоты смогут выполнять боевые задания, а инженеры-техники готовы будут обслуживать американскую воздушную технику, то международные партнеры ВСУ начнут принимать решения о предевче Киеву самолетов западного образца. Алексей Резников пояснил, что согласно оптимистическим прогнозам, самолеты Киев может получить уже в 2024 году.

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