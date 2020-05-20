Глава Минобороны Украины Резников: переговоры с РФ возможны, если Москва изменит цели СВО

Алексей Резников выступил с обращением по мирному урегулированию конфликта с РФ.

Возможность мирного соглашения будет прослеживаться в том случае, если российская сторона изменит для сея цели проведения специальной военной операции. Такое мнение в рамках выступления на форуме "Диалоги о восстановлении Украины" высказал местный министр по обороне Алексей Резников.

Интерес россиян был озвучен — это "денацификация", "емилитаризация", "деНАТОзация"... Если они изменились, то так называемая ZOPA (zone of possible agreement) становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Москва неоднократно указывала киевскому режиму на то, что готова к переговорам с учетом новых геополитических реалий, но Украина ввела запрет на общение с Россией на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к государственным границам 1991 года. Официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что "формула мира" Зеленского, которая не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".

"Тупое видео". ВСУ опозорились в попытке выпросить больше оружия.

Фото и видео: YouTube / NVUA