Глава Росгвардии Петербурга рассказал о задачах по обеспечению безопасности в городе

Сегодня исполняется 10 лет со дня основания Росгвардии. Начальник Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-майор полиции Дмитрий Очеретяный рассказал о вызовах, с которыми сталкивается ведомство, в беседе с "Петербургским дневником".

Очеретяный отметил, что за прошедшее десятилетие Росгвардия прошла значительный путь. После выхода из структуры Министерства внутренних дел и становления как самостоятельного ведомства, акцент был сделан на административно-правовую работу. Это позволило наладить механизмы взаимодействия между различными государственными структурами и четко разграничить зоны ответственности. В настоящее время Росгвардия активно сотрудничает не только с МВД, но и с пограничниками, Федеральной службой безопасности и Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Генерал-майор подчеркнул, что на сегодняшний день все системы работают эффективно. Внедряются новые стратегии и механизмы для обеспечения безопасности граждан и защиты важных объектов. Однако, по его словам, не все методы можно обсуждать открыто по понятным причинам.

Очеретяный также отметил, что управление вневедомственной охраны Росгвардии играет ключевую роль в обеспечении общественной безопасности. Патрулирование города осуществляется круглосуточно, и наряды групп задержания первыми приходят на помощь в случае преступлений или других инцидентов. Они оперативно реагируют на сигналы тревоги, поступающие из школ, больниц и других стратегически важных объектов.

Что касается работы с нарушителями, то основная задача Росгвардии — быстро реагировать и купировать ситуацию. Пострадавшие передаются медикам, а нарушители — полиции для дальнейшего разбирательства. Наряды возвращаются к патрулированию без лишних бюрократических проволочек.

Генерал-майор также рассказал о действиях профильных спецподразделений, таких как СОБР "Гранит" и ОМОН "Бастион". Эти подразделения обеспечивают безопасность на массовых мероприятиях и выполняют особо сложные задачи. Они работают в трех средах: на земле, в воздухе и на воде. Кинологи и взрывотехники ОМОНа предотвращают теракты и обнаруживают оружие у нарушителей.

Кроме того, Очеретяный выделил важность работы Центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР), который контролирует оборот оружия и деятельность частных охранных организаций. Генерал-майор отметил, что роль этих организаций возросла, учитывая количество объектов, нуждающихся в охране. ЦЛРР следит за тем, чтобы интересы частных структур не противоречили закону и чтобы они действительно работали на безопасность граждан.

