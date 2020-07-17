Глава РФПИ отверг обвинения в краже данных о вакцине у Великобритании

Ранее три страны обвинили Россию в краже данных о вакцине против COVID-19.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отверг обвинения в краже данных о вакцине у Великобритании и назвал их бездоказательными. Заявление он сделал в интервью Times Radio.

Я думаю, что вся эта история — это попытка запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся ее успеха. Кирилл Дмитриев

По его словам, конкуренты их других стран опасаются появления российской вакцины, так как она может оказаться первой на рынке и наиболее успешной в перспективе. Также он отметил, что у российской стороны просто нет нужды красть иностранные разработки вакцины, потому как англо-шведская биофармацевтическая компания уже передала всю необходимую информацию разработчикам вакцины из России.

Дмитриев отметил, что Англия выдвинула эти обвинения после того, как в России появились новости о том, что российские регуляторы могут одобрить вакцину от коронавируса уже в августе.

Ранее три страны обвинили Россию в краже данных о вакцине против COVID-19. Великобритания, США и Канада опубликовали совместное заявление. В нём идёт речь о том, что российские спецслужбы пытались выкрасть информацию об исследованиях по разработке вакцины от коронавируса. Об этом рассказали в Национальном центре кибербезопасности.