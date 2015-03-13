Глава РАН предложил номинировать на Нобелевскую премию создателей вакцин от COVID-19

Он выразил уверенность в том, что в списке будущих номинантов будут российские разработчики вакцины.

Глава РАН Александр Сергеев предложил номинировать на Нобелевскую премию по физиологии и медицине создателей вакцин от COVID-19. Заявление он сделал во время пресс-конференции.

Я думаю, что по направлению "медицина и физиология", по которому дается Нобелевская премия, будут номинации с нашими вакцинами. Александр Сергеев, глава Российской академии наук

Он выразил уверенность в том, что в списке будущих номинантов будут российские разработчики вакцины.

Ранее Шляхто заявил, что в Петербурге коронавирусом переболели уже около 1,5 млн человек.

Фото: Piter.tv