Глава Приморья дал неделю на выяснение причин загрязнения Находки

Ситуация с загрязнением акватории региона взята под контроль Олега Кожемяко.

Глава Приморья дал неделю на выяснение причин загрязнения морской акватории Находки. Об этом заявили представители местной администрации со ссылкой на заявление губернатора края Олега Кожемяко. Соответствующее поручение направлено контрольно-надзорным органам.

Глава Приморья обозначил выявить все случаи несанкционированных сливов в акваторию. Кроме этого, по его словам, нужно усилить контроль за судами, стоящими на рейде, особенно при их заправке топливом" сообщение правительства региона

Напомним, что ранее местные жители заметили в акватории города радужную пленку. Губернатор поручил организовать тщательное расследование по причинам загрязнения бухты, а также проверить все емкости с нефтепродуктами, расположенные вдоль причальной стенки. По мнению Кожемяко, на аналогичные случаи аварийные портовые службы должны реагировать незамедлительно.

Жители Приморья собирались продать шкуру убитого амурского тигра иностранцу за 700 тысяч.

Фото: Piter.tv