Глава "ПотребНадзора" стал жертвой нелегальных торговцев: мужчину избили

Александр Виноградов стал жертвой нелегальный бизнесменов, недовольных рейдами организации "ПотребНадзора".

Руководитель общественной организации "ПотребНадзор" Александр Виноградов подвергся нападению незаконных торговцев. Активист совершал рейд по выявлению нелегальной продажи около станции метрополитена "Ломоносовская", когда стал жертвой физического насилия. Об этом пострадавший рассказал сам в соцсетях.

Неизвестные преступники поджидали Виноградова около выхода из вестибюля станции. Там они повалили лидера движения против незаконной торговли на землю, а после начали избивать. В результате нападения петербуржец получил травмы средней степени тяжести.

Жертве насилия удалось суметь забежать на территорию станции. Оттуда он позвонил в правоохранительные органы. Полиция приехала на место происшествия спустя час. Был составлен протокол. Затем пострадавшего доставили в больницу. Сейчас Александр Виноградов госпитализирован.

Активисты из движения "Красивый Петербург" планируют организовать серию пикетов против бездействия администрации Невского района относительно нелегальных торговцев. Также участились случаи нападения на активистов.

Фото: Красивый Петербург.

