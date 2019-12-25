Дмитрий Манохин призвал сократить нагрузку на call-центр региона.

Глава Пермского края поручил организовать смс-рассылку результатов тестов на коронавирус. Об этом Дмитрий Манохин сообщил на заседании краевого правительства. Чиновник дал указание региональному министерству здравоохранения организовать пациентами получение результатов тестов на COVID-19. Рассылка сообщений позволит снизить нагрузку на местный call-центр. Ранее в СМИ появились данные о том, что житель края пытался дозвониться до медицинского центра более 770 раз. Однако позже выяснилось, что мужчина набирал другой номер.

Хотел бы дать поручение Минздраву наладить смс-рассылку по результатам лабораторных исследований, тем самым мы снизим нагрузку на наши телефонные сети, call-центры, регистратуры больницы Дмитрий Манохин, глава Пермского края

Напомним, что на данный момент узнать статус готовности результатов теста на коронавирус можно в региональном отделении Роспотребнадзора по четырем телефонным номерам. Сделать это можно в период с 9 утра до 18 часов вечера, по выходным - с 10 до 18 часов.

В Перми подростки спасли из реки собаку.

Фото: Piter.tv