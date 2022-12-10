Глава Пентагона заявил о расширении ядерных арсеналов России и Китая

Ллой Остин напомнил о новых проектах по развитию ядерной триады США.

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин рассказал о том, что Россия и Китай расширяют и модернизируют собственные ядерные арсеналы. С подобным утверждением шеф Пентагона выступил в пятницу 9 декабря на торжественной церемонии вступления в должность нового главы Стратегического командования вооруженных сил Энтони Коттона. Мероприятие состоялось на базе Военно-воздушных сил Оффат, расположенном в штате Небраска.

США находятся на пороге новой фазы, в рамках которой мы впервые столкнемся с двумя крупными ядерными державами в качестве стратегических соперников... расширяют, модернизируют и диверсифицируют свой ядерный арсенал. Ллойд Остин, глава Пентагона

Ллойд Остин не привел каких-либо конкретных деталей относительно предполагаемого расширения и модернизации ядерных арсеналов противников страны. Он напомнил, что американская сторона также обновляет свою ядерную триаду. На прошлой неделе министерство по обороне презентовало миру стратегический бомбардировщик B-21, который будет нести ядерное вооружение на борту. Также Ллой Остин напомнил о создании проекта по подводным лодкам Columbia и межконтинентальных стратегических ракет Sentinel.

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Фото и видео: YouTube / Omaha World-Herald