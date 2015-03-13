Пентагон: Австралия и США договорились о расширении сотрудничества по обороне

Ллойд Остин рассказал о ротационном присутствии сил ВС США в Австралии.

Вашингтон и Сидней договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции в формате "2 на 2" сделал американский министр по обороне Ллойд Остин. Шеф Пентагона пояснил, что в том числе США и Австралия нарастят ротационное присутствие войск США в регионе. Таких результатов стороны достигли по итогам проведенных переговоров. Эксперт пояснил, что между государствами углубляется и расширяется взаимодействие в областях логистики и тылового снабжения сил.

Увеличим ротационное присутствие сил США в Австралии. Это касается ротационного присутствия оперативных авиагрупп бомбардировщиков, истребителей и будущего ротационного присутствия сил ВМС и Армии Сухопутных войск США. Ллойд Остин, глава Пентагона

В Пентагоне пояснили, что власти США договорились расширить трехстороннее сотрудничество в сфере обороны и пригласить Японию присоединиться к инициативам по расстановке сил в Австралии. Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон не помогал Украине наносить удары по территории России.

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