Глава Пентагона рассказал о поставках вооружений на Украину. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе рассказал американский министр обороны Ллойд Остин. По информации от чиновника, Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву в поставке некоторых видов оружия, а также в сфере привлечения собственных инструкторов для подготовки военнослужащих.
Мы уже некоторое время оказываем Украине материальную поддержку. Это включает в себя небоевое снаряжение, некоторые виды вооружений, а также ряд военных инструкторов, которых мы направляли для помощи Украине. Мы планируем продолжить это делать, основываясь на ее потребностях.
Ллойд Остин, глава Пентагона
В конце марта украинские силовики рассказали журналистам, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо представителей ВСУ. После этого Киев стал говорить об обострении ситуации на юго-востоке страны. Обвинение в накале чиновники выдвинули в отношении ДНР и ЛНР. По их мнению, сторона противника устраивает провокации, а ополченцы открывают ответный огонь.
Глава Пентагона прокомментировал вывод войск из Афганистана.
Видео: YouTube / U.S. Department of State
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