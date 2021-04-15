Ллойд Остин рассказал о поддержке Киева по нескольким направлениям.

Глава Пентагона рассказал о поставках вооружений на Украину. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе рассказал американский министр обороны Ллойд Остин. По информации от чиновника, Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву в поставке некоторых видов оружия, а также в сфере привлечения собственных инструкторов для подготовки военнослужащих.

Мы уже некоторое время оказываем Украине материальную поддержку. Это включает в себя небоевое снаряжение, некоторые виды вооружений, а также ряд военных инструкторов, которых мы направляли для помощи Украине. Мы планируем продолжить это делать, основываясь на ее потребностях. Ллойд Остин, глава Пентагона

В конце марта украинские силовики рассказали журналистам, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо представителей ВСУ. После этого Киев стал говорить об обострении ситуации на юго-востоке страны. Обвинение в накале чиновники выдвинули в отношении ДНР и ЛНР. По их мнению, сторона противника устраивает провокации, а ополченцы открывают ответный огонь.

Глава Пентагона прокомментировал вывод войск из Афганистана.

Видео: YouTube / U.S. Department of State