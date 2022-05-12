Глава Пентагона потребовал от Киева контроля за передаваемым оружием

Ллойд Остин поднимал вопрос в общении с Владимиром Зеленским и Алексеем Резниковым.

Глава Пентагона потребовал от Киева контроля за передаваемым западным оружием. Соответствующее заявление руководитель американского оборонного ведомства Ллойд Остин сделал перед местными законодателями, выступая на служениях комитета по ассигнациям в Палате представителей Конгресса США. Чиновник отметил, что должностные лица Вашингтона находятся в контакте с резидентом Украины Владимиром Зеленским, а также окружением политика. В Пентагоне понимают, что важно сделать так, чтобы вооружение и техника, поступающая в регион в качестве помощи, не попадала не в те руки.

Подотчетность - это важный вопрос для всех нас. Как вы знаете, у нас сейчас нет людей "на земле", так что это осложняет контроль. Ллойд Остин, глава Пентагона

Эксперт напомнил о том, что встречался с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым около двух недель назад. Представитель США поднял вопрос о гарантиях отслеживания киевским режимом распределения военной помощи Запада. Остина завершили в том, что власти Украины не упускают из внимания данный вопрос.

Остин: ядерный арсенал России является угрозой сейчас и останется ею.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

