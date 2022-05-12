Глава Пентагона потребовал от Киева контроля за передаваемым оружием

Глава Пентагона потребовал от Киева контроля за передаваемым западным оружием. Соответствующее заявление руководитель американского оборонного ведомства Ллойд Остин сделал перед местными законодателями, выступая на служениях комитета по ассигнациям в Палате представителей Конгресса США. Чиновник отметил, что должностные лица Вашингтона находятся в контакте с резидентом Украины Владимиром Зеленским, а также окружением политика. В Пентагоне понимают, что важно сделать так, чтобы вооружение и техника, поступающая в регион в качестве помощи, не попадала не в те руки.
Подотчетность - это важный вопрос для всех нас. Как вы знаете, у нас сейчас нет людей "на земле", так что это осложняет контроль.
Ллойд Остин, глава Пентагона
Эксперт напомнил о том, что встречался с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым около двух недель назад. Представитель США поднял вопрос о гарантиях отслеживания киевским режимом распределения военной помощи Запада. Остина завершили в том, что власти Украины не упускают из внимания данный вопрос.
Остин: ядерный арсенал России является угрозой сейчас и останется ею.
Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
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