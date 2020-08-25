Глава Пентагона не считает неизбежным конфликт США и КНР

Ллойд Остин прокомментировал слова магната Руперта Мердока о реакции США на возможное вторжение КНР на Тайвань.

Ллойд Остин не считает неизбежным конфликт между Вашингтоном и Пекином, в том числе из-за Тайваня. Соответствующее заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на совместной пресс-конференции с австралийскими коллегами. Мероприятие состоялось в городе Аннаполисе штата Мэриленд. Иностранный чиновник выступил перед СМИ по результатам двусторонних переговоров формата "два плюс два". При этом эксперт отказался комментировать высказывания медиамагната Руперта Мердока, который ранее предположил, что власти в Вашингтоне не оказали бы военную помощь администрации Тайваня в том случае, если бы Пекин пошел на воссоединение острова с материковой частью страны путем применения силы.

Как я заявлял не один раз, не думаю, что конфликт с Китаем надвигается или является неизбежным. Я, разумеется, не стану давать комментарии по поводу анализа г-на Мердока, его заявления. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Ллойд Остин добавил, что администрация продолжает работать с международными союзниками и партнерами в регионе ради того, чтобы гарантировать "движение в верном направлении", то есть к большей стабильности и безопасности.

Пентагон обвинил поддерживаемую Ираном группировку в ударе по силам США в Ираке.

Фото и видео: YouTube / Defense Now