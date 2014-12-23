Пентагон обвинил поддерживаемую Ираном группировку в ударе по силам США в Ираке

Ллойд Остин прокомментировал удар по авиабазе Айн-эль-Асад.

Американское министерство по обороне считает, что воздушный удар по авиационной базе Айн-эль-Асад в Ираке, при котором были ранены несколько военнослужащих США, нанесла поддерживаемая Ираном шиитская группировка. Соответствующее заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на совместной пресс-конференции с австралийскими коллегами. Мероприятие состоялось в городе Аннаполисе штата Мэриленд. Иностранный чиновник выступил перед СМИ по результатам двусторонних переговоров формата "два плюс два".

Относительно того, кто стоит за ударом по [базе] Айн-эль-Асад, мы уверены, что это была поддерживаемая Ираном вооруженная шиитская группировка. Мы все еще выясняем, какая именно группировка. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Ллойд Остин заверил аудиторию что США принимают дополнительные меры для обеспечения своих военнослужащих в регионе конфликта. Напомним, что пятого августа стало известно о том, что несколько американских военнослужащих получили ранения в результате обстрела объекта Айн-эль-Асад в Ираке. Данная авиабаза используется силами международной коалиции во главе с Вашингтоном.

Пентагон объявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / Defense Now