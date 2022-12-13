Глава Пентагона: Россия пошла на беспрецедентную сделку с Ираном за помощь в СВО

Ллойд Остин рассказал о том, что опыт на Украине Иран может применить на Ближнем Востоке.

Американский министр по обороне Ллойд Остин утверждает, что Москва пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Тегераном. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом. Шеф Пентагона подчкрунул, что говорит о поставках ракет и средств противовоздушной обороны. В Вашингтоне полагают, что это говорит о серьезных вызовах для безопасности и стабильности региона Ближнего Востока и Европы.

Мы особенно озабочены растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией... применение иранских беспилотников в специальной военной операции на Украине. За последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось. Ллойд Остин, глава Пентагона

ЛЛойд Остин подчеркнул, что Иран "получает важный боевой опыт" на украинской земле, который будет передан военным, которые находятся на Ближнем Востоке. В США заметили, что В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО", - утверждал шеф Пентагона.

Пентагон назвал важным сохранение открытыми каналов коммуникации с Россией.

Фото и видео: YouTube / NowThis News