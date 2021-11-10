Глава NASA: США приложат все усилия, чтобы высадиться на Луну раньше КНР

Бил Нельсон назвал Китай агрессивным конкурентом.

Глава NASA заявил, что США приложат все усилия, чтобы высадиться на Луну раньше КНР. Такое заявление руководитель американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сделал на брифинге с журналистами. Билл Нельсон заметил, что Вашингтон обеспокоен успехами китайских коллег по аналогичной миссии. При этом эксперт подчеркнул, что естественный спутник Земли становится все более способным к высадке на него человека.

Мы намерены действовать настолько напористо, насколько возможно с учетом безопасности и технических возможностей, чтобы обойти наших конкурентов. Билл Нельсон, глава NASA

По словам Нельсона, NASA сталкивается с очень интенсивной и хорошей космической программой Китая. Он уверен, что страна совершила огромный скачок в космическом развитии за последние несколько лет. Данного конкурента спикер счел агрессивным.

США планируют обеспечить возвращение своих астронавтов на Луну в 2025 году.

Видео: YouTube / NASA Video