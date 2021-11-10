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Глава NASA: США приложат все усилия, чтобы высадиться на Луну раньше КНР

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Бил Нельсон назвал Китай агрессивным конкурентом.

Глава NASA заявил, что США приложат все усилия, чтобы высадиться на Луну раньше КНР. Такое заявление руководитель американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сделал на брифинге с журналистами. Билл Нельсон заметил, что Вашингтон обеспокоен успехами китайских коллег по аналогичной миссии. При этом эксперт подчеркнул, что естественный спутник Земли становится все более способным к высадке на него человека.

Мы намерены действовать настолько напористо, насколько возможно с учетом безопасности и технических возможностей, чтобы обойти наших конкурентов.

Билл Нельсон, глава NASA

По словам Нельсона, NASA сталкивается с очень интенсивной и хорошей космической программой Китая. Он уверен, что страна совершила огромный скачок в космическом развитии за последние несколько лет. Данного конкурента спикер счел агрессивным.

США планируют обеспечить возвращение своих астронавтов на Луну в 2025 году.

Видео: YouTube / NASA Video

Теги: nasa, билл нельсон, китай, космос, луна
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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