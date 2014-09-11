Билл Нельсон призвал Вашингтон следить за событиями на GLEX-2021.

Глава NASA заявил, что США надо следить за планами России и Китая по лунной программе. Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон выступил перед конгрессменами в Сенате. Эксперт заявил политикам, что КНР будет очень активно развивать космическую программу, поэтому Вашингтону следует обратить внимание на совместные проекты Москвы и Пекина, направленные на исследование естественного спутника Земли.

Думаю, что вы видите заявления, которые делает правительство Китая, что они не хотят ждать до 2030-х годов, чтобы высадить человека на Луне. И завтра на конференции в Петербурге GLEX-2021 мы ожидаем совместного заявления Китая и России по поводу их планов. Посмотрим, что там будет. Билл Нельсон, директор NASA

Эксперт напомнил, что энергичность КНР связана с тем, что местные специалисты понимают ценность успехов в космическом пространстве. Нельсон заметил, что говорит о том, что уже освещают СМИ. Ранее пресса писала о разработке программы по высадке на Луне. Спикер поднял перед конгрессменами вопрос о том, насколько ценно было бы для Вашингтона вернуться на это небесное тело первыми. Сейчас NASA планирует высадить человека на Луну не ранее 2024 года.

NASA: Байден и Путин обсудят сотрудничество в космосе.

Видео: YouTube / Jerry Moran