  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:07
107
matveyvn
Код вставки плеера

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

0 0

Референдума по вопросу объединения субъектов не будет.

Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил об отказе объединяться с Архангельской областью. Заявление он сделал в беседе с РБК.

По его словам, референдума по вопросу объединения субъектов не будет — о чём ранее заявлял Безрудный и его коллеги.

Вопрос с объединением был закрыт в конце мая.

Юрий Безрудный, глава Ненецкого автономного округа

При этом НАО и Архангельская область продолжат работу над совместными экономическими проектами — например, глубоководным портом "Индиго", который предназначен для освоения Арктики.

Безрудный отметил, что нежелание жителей НАО объединятся с Архангельской области выразилось в голосовании по поправкам в Конституции накануне, против которых проголосовало 55,25% жителей региона.

Видео: Instagram / yuri_bezdudnyi

Теги: архангельская область, ненецкий автономный округ, юрий безрудный
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии