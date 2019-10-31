Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил об отказе объединяться с Архангельской областью. Заявление он сделал в беседе с РБК.
По его словам, референдума по вопросу объединения субъектов не будет — о чём ранее заявлял Безрудный и его коллеги.
Вопрос с объединением был закрыт в конце мая.
Юрий Безрудный, глава Ненецкого автономного округа
При этом НАО и Архангельская область продолжат работу над совместными экономическими проектами — например, глубоководным портом "Индиго", который предназначен для освоения Арктики.
Безрудный отметил, что нежелание жителей НАО объединятся с Архангельской области выразилось в голосовании по поправкам в Конституции накануне, против которых проголосовало 55,25% жителей региона.
Видео: Instagram / yuri_bezdudnyi
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