Глава Московского управления СК на транспорте освобожден от должности

Обязанности Сергея Вазюлина будет временно выполнять Артем Петров.

Глава Московского межрегионального управления СК на транспорте Сергей Вазюлин освобожден от должности. Об этом журналиста ТАСС рассказал собственный источник в полиции.

Указом президента от должности освобожден генерал-майор юстиции Вазюлин Сергей Анатольевич сообщение осведомленного источника

Тем же указом от поста освобожден старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета Владимир Костин. На данный момент известно, что исполняющим обязанности Вазюлина стал первый заместитель руководителя управления Артем Петров.

Напомним, что Сергей Вазюлин работал в органах прокуратуры с 1999 до 2007 года. После этого чиновник получил должность в Следственном комитете России. С январе 2015 года он назначен заместителем руководителя ММСУТ. Спустя еще полтора года - первым заместителем, С февраля 2018 году Вазюлин получил место руководителя управления.

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Фото: Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ