Глава Мосгордумы выступил за референдум по вопросу о будущем Лубянской площади

Вопрос о возврате на Лубянку памятника Дзержинскому периодически возвращается в общественную повестку.

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников выступил за референдум по вопросу о будущем памятника на Лубянской площади. По его мнению, вопрос о скульптуре там следует выводить на общественное обсуждение.

Вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади необходимо рассматривать в более широком историческом контексте. Алексей Шапошников, глава Мосгордумы

Он подчеркнул, что вопрос о возврате на Лубянку памятника Дзержинскому периодически возвращается в общественную повестку. Например, данную тему уже рассматривала Мосгордума прошлого созыва.

Ранее мы писали, что Швыдкой считает, что монумент на Лубянской площади должен консолидировать общество.

Фото: pixabay.com