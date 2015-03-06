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Глава Мосгордумы выступил за референдум по вопросу о будущем Лубянской площади
Сегодня, 20:07
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matveyvn

Глава Мосгордумы выступил за референдум по вопросу о будущем Лубянской площади

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Вопрос о возврате на Лубянку памятника Дзержинскому периодически возвращается в общественную повестку.

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников выступил за референдум по вопросу о будущем памятника на Лубянской площади. По его мнению, вопрос о скульптуре там следует выводить на общественное обсуждение.

Вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади необходимо рассматривать в более широком историческом контексте.

Алексей Шапошников, глава Мосгордумы

Он подчеркнул, что вопрос о возврате на Лубянку памятника Дзержинскому периодически возвращается в общественную повестку. Например, данную тему уже рассматривала Мосгордума прошлого созыва.

Ранее мы писали, что Швыдкой считает, что монумент на Лубянской площади должен консолидировать общество.

Фото: pixabay.com

Теги: дзержинский, лубянка, мосгордума, шапошников
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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