Он подчеркнул, что скульптура не должна стать очередной причиной расприй и склок в обществе.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что монумент на Лубянской площади должен консолидировать общество. Заявление он сделал на заседании профильной комиссии Общественной палаты Москвы.

По мнению Швыдкого, скульптуру на Любянской площади должны обсуждать с горожанами.

Но самое главное, чтобы этот монумент способствовал консолидации общества. Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству

Он подчеркнул, что скульптура не должна стать очередной причиной расприй и склок в обществе. По мнению Швыдкого, историческая фигура должна устраивать и государство и при этом будет понятна всему обществу, будет его объединять.

Идею возвращения площади к досоветскому облику Швыдкой назвал нецелесообразной.

Ранее скульптуру Аленки из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей.