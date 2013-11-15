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Скульптуру Аленки из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей
Сегодня, 16:46
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matveyvn

Скульптуру Аленки из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей

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Имя покупателя не называется.

Скульптуру Аленки из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результате торгов в российском аукционном доме.

Начальная цена лота составила один миллион рублей.

Торги завершились, "арт-объект Аленушка" продан за 2,6 млн рублей.

сообщение российского аукционного дома

В торгах участвовали четыре претендента, они длились два с половиной часа.

Имя покупателя не называется.

Ранее Жириновский предложил новое место для скандального памятника "Аленке".

Фото: pixabay.com

Теги: аленка, вукцион, торги
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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