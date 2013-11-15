Скульптуру Аленки из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей

Скульптуру Аленки из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результате торгов в российском аукционном доме.
Начальная цена лота составила один миллион рублей.
Торги завершились, "арт-объект Аленушка" продан за 2,6 млн рублей.
сообщение российского аукционного дома
В торгах участвовали четыре претендента, они длились два с половиной часа.
Имя покупателя не называется.
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Фото: pixabay.com
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