Глава Минсельхоза Франции не исключил голода на севере Африки из-за кризиса на Украине

Жюльен Денорманди рассказал о фундаментальной проблеме по нехватке хлеба.

Глава Министерства по сельскому хозяйству Франции не исключил голода на севере Африки из-за кризиса на Украине. Такое заявление чиновник сделал в эфире местной радиостанции France Inter. Жюльен Денорманди полагает, что Париж меньше других стран столкнется с теми проблемами, которые связаны с нехваткой поставок из РФ. Он напомнил, что власти давно делали ставку на продовольственную независимость.

Но меня очень тревожит то, что произойдет на мировом уровне. Сегодня есть риск того, что мы станем свидетелями голода, в частности на севере Африки и Ближнем Востоке. Жюльен Денорманди, глава Минсельхоза Франции

В Минсельхозе Франции напомнили журналистам о том, что Москва экспортирует на внешние рынки больше зерна, чем европейский регион. В настоящее время Египет, Марокко, Ливан полностью зависимы от российских и украинских поставок. Денорманди не знает, как эти государства смогут обеспечить себя хлебом. По мнению француза, речь идет о фундаментальной проблеме.

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Фото и видео: YouTube / France Inter