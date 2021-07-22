Сергей Кравцов оценил необходимость учеников в информационных технологиях.

Глава Минпросвещения выступил против дистанционного обучения школьников. Такое заявление Сергей Кравцов сделал во время заседания в Общественной палате. Слушания были посвящены вопросам совершенствования системы образования России.

Я против дистанционного обучения в целом. Но есть, конечно, определенные факторы, которые надо учитывать. Первое - пандемия. И дети, к сожалению, болеют, учителя болеют. Наверно, здесь нужно доверять врачам. Сергей Кравцов, министр просвещения

Эксперт уточнил, что удаленный формат обучения может быть полезен в том случае, когда ребенок болеет и не может находится лично на занятиях. Дистанционные технологии позволяют такому школьнику не выпадать из программы и подключаться к уроку из любого места. В Минпросвещении заметили, что считают основной задачей для ведомства ставить не информационное обеспечение, а организацию образовательного процесса. Кравцов уточнил, что технологии являются только дополнением.

Минпросвещения рекомендовало учителям вакцинироваться на добровольной основе.

Фото: Правительство России