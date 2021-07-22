  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:21
76
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Глава Минпросвещения выступил против дистанционного обучения школьников

0 0

Сергей Кравцов оценил необходимость учеников в информационных технологиях.

Глава Минпросвещения выступил против дистанционного обучения школьников. Такое заявление Сергей Кравцов сделал во время заседания в Общественной палате. Слушания были посвящены вопросам совершенствования системы образования России. 

Я против дистанционного обучения в целом. Но есть, конечно, определенные факторы, которые надо учитывать. Первое - пандемия. И дети, к сожалению, болеют, учителя болеют. Наверно, здесь нужно доверять врачам.

Сергей Кравцов, министр просвещения

Эксперт уточнил, что удаленный формат обучения может быть полезен в том случае, когда ребенок болеет и не может находится лично на занятиях. Дистанционные технологии позволяют такому школьнику не выпадать из программы и подключаться к уроку из любого места. В Минпросвещении заметили, что считают основной задачей  для ведомства ставить не информационное обеспечение, а организацию образовательного процесса. Кравцов уточнил, что технологии являются только дополнением.

Минпросвещения рекомендовало учителям вакцинироваться на добровольной основе.

Фото: Правительство России

Теги: дистанционное обучение, минпросвещения, сергей кравцов, удалёнка
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии