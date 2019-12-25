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Минпросвещения рекомендовало учителям вакцинироваться на добровольной основе
Сегодня, 13:57
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Минпросвещения рекомендовало учителям вакцинироваться на добровольной основе

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Сергей Кравцов рассказал о особственной ревакцинации.

Минпросвещения рекомендовало учителям вакцинироваться. Об этом в видеообращении рассказал глава профильного ведомства Сергей Кравцов. Чиновник выступил с советами к педагогическому составу учебных учреждений и директорам. При этом специалист подчеркнул, что прививка может быть сделана только на добровольной основе.

Хочу обратиться с рекомендацией сделать, кто еще не успел сделать по каким-то причинам, прививку. Почему об этом говорю, понятно: прививка - дело добровольное, и надо смотреть рекомендации врачей, но прививка защищает и помогает сохранить здоровье.

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Чиновник объявил о том, что сам прошел через ревакцинацию для повышения уровня антител к коронавирусной инфекции.

Кравцов рассказал о выплатах учителям за классное руководство.

Теги: минпросвещения, ревакцинация, сергей кравцов, учителя
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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