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Кравцов рассказал о выплатах учителям за классное руководство
Сегодня, 15:32
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Кравцов рассказал о выплатах учителям за классное руководство

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В Минпросвещения рассказали о денежных выплатах педагогам.

Российский министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о выплатах учителям за классное руководство. Этот вопрос чиновник поднял на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Спикер уточнил, что денежные средства переводятся в срок, а региональные и муниципальные выплаты не сокращаются.

Мы контролируем вместе с ФНС, с контролирующими органами, с казначейством, чтобы все выплаты доходили до учителей.

Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Кравцов рассказал, какие качества хочет воспитывать в школьниках.

Фото: Госдума России

Теги: классное руководство, минпросвещения, сергей кравцов, учителя
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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