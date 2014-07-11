Российский министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о выплатах учителям за классное руководство. Этот вопрос чиновник поднял на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Спикер уточнил, что денежные средства переводятся в срок, а региональные и муниципальные выплаты не сокращаются.
Мы контролируем вместе с ФНС, с контролирующими органами, с казначейством, чтобы все выплаты доходили до учителей.
Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ
Кравцов рассказал, какие качества хочет воспитывать в школьниках.
Фото: Госдума России
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