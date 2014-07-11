Глава Минпросвещения встретился с Владимиром Путиным.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, какие качества хочет воспитывать в школьниках. Об этом чиновник заявил на личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным. По слова специалиста, основой национальной образовательной политики является воспитание в несовершеннолетних гражданах милосердия, мужества, доброты, способности к творчеству и ответственности перед родиной и семьей, порученными ему делами.

Что касается воспитания школьников, то в центре воспитательной политики, конечно, лучшие качества ребенка. Какого человека, нашего соотечественника, гражданина России мы хотим воспитать и увидеть в будущем? Высокообразованного, сочувственно и дружелюбно относящегося к людям. Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Кравцов заметил, что гражданин России также должен научиться ценить друзей, коллег, природу и культуру страны, традиции и обычаи других народов.

Глава Минпросвещения высказался о планах заменить ЕГЭ.

Фото: Правительство России