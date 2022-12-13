Глава Минобороны Турции Акар: визит главы Минобороны Швеции не имеет смысла, он отменен

Шведский военный министр не прилетит в Анкару 27 января.

Глава турецкого министерства по обороне Хулуси Акар рассказал о том, что рабочий визит главы Минобороны Швеции больше не имеет смысла, поэтому он отменен. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала Haberturk. В СМИ напомнили, что встреча коллег по военному ведомству должна была состояться 27 января. Пол Йонсон должен был прибыть в Анкару ради обсуждения заявки Стокгольма на вступление в состав Североатлантического альянса, которую турецкие власти до сих пор не ратифицировали.

На том этапе, которого мы достигли, важности и смысла визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше нет. Поэтому мы отменили визит. Хулуси Акар, глава Минобороны Турции

Ранее в Стокгольме прошла акция сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении президента Турции Тайипа Эрдогана. После этих событий спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный визит шведского коллеги в Анкару.

Премьер Нидерландов уверен, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО в 2023 году.

Фото и видео: Haberturk