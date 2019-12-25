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Глава Минэнерго назвал цену нефти в $55-70 за баррель оптимальной для России
Сегодня, 9:16
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Глава Минэнерго назвал цену нефти в $55-70 за баррель оптимальной для России

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Energy Intelligence узнали у российского министра удовлетворительные значения по стоимости нефти для мировых рынков.

Глава Минэнерго назвал цену нефти в $55-70 за баррель оптимальной для России. Об этом Николай Шульгинов рассказал в интервью компании Energy Intelligence, проведенном в рамках саммита Форума стран - экспортеров газа.

Я думаю, что для рынка оптимальный уровень $55-70 за баррель.

Николай Шульгинов, министр по энергетике России

Чиновник объяснил международным экспертам, что Россия в настоящий момент наращивает добычу ресурсов. У государства есть возможности для дальнейшего увеличения объемов добычи нефти в будущем, развиваются новые энергетические проекты. В качестве примера Шульгинов привел проект "Восток-Ойл". Специалисты работают в сфере геологоразведки. План мероприятий намечен до 2035 года.

Нефть марки Brent превысила $97 за баррель впервые с сентября 2014 года.

Фото: YouTube / Россия-24

Теги: energy intelligence, баррель, минэнерго, нефть, николай шульгинов, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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