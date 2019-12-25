Решетников прогнозирует возвращение экономики на доковидный уровень уже в этом году

Экономика России в 2021 достигнет допандемийного уровня, а к концу года выйдет на устойчивый рост, считает глава Минэкономразвития.

Министр экономического развития Максим Решетников уверен, что российская экономика вернется к доковидному уровню уже в третьем квартале 2021 года. К концу текущего года страна выйдет на темпы устойчивого роста на уровне не менее 3%, рассказал министр на конференции Ассоциации европейского бизнеса.

Глава Минэкономразвития заявил, что экономика России в среднем прошла кризис лучше других экономик и продолжает восстанавливаться. Снижение экономической активности при этом впервые оказалось значительно меньше снижения ВВП.

Также глава ведомства уверен, что инвестиции в стане восстановятся к концу этого года.

В марте динамика ВВП страны в годовом выражении пошла в положительном направлении. Хорошую динамику показывают машиностроение, химия, деревообработка, легкая и пищевая промышленность.

Хорошо себя чувствует транспортный комплекс, строительство. Конечно, сфера пассажирских перевозок еще полностью не восстановилась, мы это понимаем, она испытывает трудности. Но по остальным направлениям мы видим значимую позитивную динамику. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Также в России восстанавливается потребительский спрос, а уровень общепита превышает уровни прошлого года.

Фото: сайт президента РФ