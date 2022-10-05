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Глава МВД Великобритании пообещала решить проблему мигрантов и экологических протестов

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Cуэлла Браверман рассказала о необходимости внимательнее следить за проливом Ла-Манш.

Глава МВД Великобритании Cуэлла Браверман намерена существенно сократить приток трудовых мигрантов в страну, а также решить проблему нелегалов и экологических протестов, нарушающих местное законодательство. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления перед участниками съезда правящей Консервативной партии Соединенного Королевства.

Мы должны остановить лодки, пересекающие Ла-Манш. Это продолжается слишком долго. Скажу прямо - быстрых решений нет, эта проблема - хроническая. Организованные преступные группы обманывают тысячи людей, многие из которых тонут.

Cуэлла Браверман, глава МВД Британии

Cуэлла Браверман добавила, что с начала 2022 года порядка 33 тысяч человек (незаконных мигрантов) попали на территорию Великобритании из Франции при помощи резиновых лодок. Столько же иностранцев удалось остановить при помощи береговой охраны и правоохранительных органов. В текущий момент в Лондоне решаются вопросы, но проблема только увеличивается, все большее количество граждан пользуются нелегальным и опасным водным маршрутом. 

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Фото и видео: YouTube / Guardian News

Теги: cуэлла браверман, великобритания, ла-манш, мвд, мигранты, миграционный кризис, экология
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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