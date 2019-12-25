Глава МО "Аптекарский остров" стал фигурантом дела за задержанную оплату работ по контрактам

Контракты касались благоустройства территории и работ с зелеными насаждениями.

Прокуратура Петроградского района нашла нарушения в деятельности муниципальных заказчиков. Проверка коснулась оплаты исполненных контрактов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснила прокуратура, местная администрация МО "Аптекарский остров" заключила три муниципальных контракта с ООО "2БТ ИНЖИНИРИНГ", под договорами на 550 тысяч рублей подразумевались благоустройство территории и работы с зелеными насаждениями.

Местная администрация приняла работы, но оплатила их со значительным нарушением сроков. Прокуратура внесла представление в адрес руководителя, также глава администрации стал фигурантом административного дела о нарушении порядка оплаты работ при закупках для муниципальных нужд. Дело находится на рассмотрении.

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Фото: Муниципальное образование "Аптекарский остров" / "ВКонтакте"