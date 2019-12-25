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Глава МИД Украины призвал продлить сделку по экспорту зерна по Черному морю
Сегодня, 7:58
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Глава МИД Украины призвал продлить сделку по экспорту зерна по Черному морю

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Дмитрий Кулеба рассказал о необходимости недопущения продовольственного кризиса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал продлить соглашение об экспорте зерна через черноморские порты после истечения его срока в ноябре. Об этом иностранец упомянул в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. В Киеве считают, что Москва может выступать против продления соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции через черноморские порты.

Я призываю все страны, особенно те, которые зависят от экспорта продовольствия с Украины, оказать максимальное публичное и дипломатическое давление на Москву, чтобы потребовать продолжения работы.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Дипломат подчеркнул, что Украина остается глобальным гарантом продовольственной безопасности. Власти страны заинтересованы в том, чтобы наращивать объемы агроэкспорта через морские порты при Всемирной продовольственной программе ООН, а также основываясь на рыночных отношениях.

Кулеба признал, что в ЕС есть сторонники дружбы с Россией для решения проблем в экономике.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций

Теги: дмитрий кулеба, зерновая сделка, мид, продовольственный кризис, сб оон, совет безопасности, черное море
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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