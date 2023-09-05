Глава МИД Украины Кулеба: Киев не смягчит позицию в отношении зерновой сделки

Дипломат ждет от Анкары подробностей диалога с Россией.

Власти киевского режима не собираются менять свою позицию по зерновой сделке. Соответствующее заявление в эфире местного телемарафона сделал украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба. Дипломат пояснил журналистам, что от Турции страна рассчитывает получить подробности тех переговоров, которые состоялись между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным в Сочи. Гость эфира подчеркнул, что чиновники будут отстаивать "все принципиальные позиции, в том числе насчет санкционного давления на Россию".

Ранее турецкий лидер Эрдоган на пресс-конференции после двусторонних переговоров с российским коллегой сказал о тои, что, "конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией". Напомним, что реализация черноморской инициативы, которая предполагает вывоз украинского зерна из морских портов и нормализацию экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля. Причиной этого решения стало невыполнение пакетной части, касающейся России.

Киев попросил Запад обеспечить безопасность зернового коридора.

Фото и видео: YouTube / Факти ICTV