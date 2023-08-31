Киев попросил Запад обеспечить безопасность зернового коридора

В МИД Украины оценили поддержку Запада по транспортировке зерна.

Глава украинского министерства по иностранным делам Дмитрий Кулеба призвал западных союзников из стран Евросоюза на неформальной встрече в испанском городе Толедо обеспечить безопасность альтернативного зернового коридора в акватории Черного моря, а также предоставить для выполнения этой задачи киевскому режиму системы противовоздушной обороны. Дипломат уточнил, что корабли с сельскохозяйственной продукцией все еще находятся в территориальных водах киевского режима.

Мы разработали альтернативный коридор, по которому суда покидают украинские порты и практически сразу попадают в территориальные воды Румынии... Пожалуйста, подумайте, как вы можете помочью Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана.

Фото и видео: European Commission