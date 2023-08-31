Кулеба прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана

Киев дает "последний шанс" Москве вернуться в черноморскую инициативу.

Глава украинского министерства по иностранным делам Дмитрий Кулеба заявил о том, что предстоящая встреча российского президента Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является последним шансом для мира увидеть возвращение России в зерновую сделку. Соответствующей информацией иностранный дипломат поделился с коллегами в ходе выступления на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в испанском городе Толедо.

Я думаю, что сентябрь будет очень важным в плане зерновой сделки и формулы мира. Мы знаем, что будет встреча Путина и Эрдогана. Это едва ли не последний шанс, чтобы увидеть возвращение России в черноморскую зерновую сделку Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба заявил о призывах к Украине пойти на переговоры с Россией.

Фото и видео: European Commission