В МИД Украины призвали заглушать мировые голова о необходимости переговоров с Москвой.

Киевский режим ждет тяжелая осень, потому что мировое сообщество все больше склоняется к необходимости проведения мирных переговоров об окончании регионального конфликта с Россией. Соответствующее заявление в ходе интервью местному журналисту Вадиму Капрьяку сделал министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба. Иностранный чиновник заметил, что эти голоса звучат пока что не от его коллег из других стран, но они становятся все громче. В Киеве намерены делать все необходимое в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы заглушить и дать угаснуть таким позициям.

Украину ждет тяжелая осень. Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю <...>, будет тяжелая осень, усиливаются голоса в разных странах мира о том, что сохраняются проблемы, что нужны переговоры. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Дмитрий Кулеба уточнил, что текущей сенью "будет много тяжелых международных саммитов", на которых украинским властям нужно обеспечить себе количественное и качественное присутствие всего мира.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт