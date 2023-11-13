Глава МИД Люксембурга: ЕС не должен называть сроки вступления Украины

Жан Ассельборн оценил "открытые двери" для стран-кандидатов.

Глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн считает, что власти Европейского союза не должны называть киевскому режиму четкие временные рамки возможного вступления Украины в региональное сообщество из-за риска, что впоследствии руководство этой страны может разочароваться. Соответствующее заявление чиновник сделал во время своего прибытия на рабочую встречу Совета ЕС с руководителями министерств иностранных дел стран-членов ЕС. Эксперт добавил, что переговоры о вступлении государств требуется рассматривать с точки зрения политического вопроса.

Ошибка, говорить, что через два, три, четыре, пять лет Украина окажется в Европейском союзе. Нельзя играть с датами, Молдавии это тоже касается, так можно разочаровать много людей. Думаю, украинцы заслужили того, что их не лишают этой перспективы. Жан Ассельборн, глава МИД ЕС

Люксембург заявил, что руководство ХАМАС находится не в Газе.

Фото и видео: European Commission