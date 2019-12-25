Глава МИД Китая Ван И: "Никто не лишит Россию ее важной роли в ООН"

Ван И встретился с Сергеем Лавровым на полях ГА ООН.

Никто не может лишить Россию ее важной роли в ООН, так как является одной из стран-постоянных членов Совета Безопасности. Соответствующее заявление в ходе своего общения с российским коллегой из внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым сделал китайский лидер МИД Ван И. Чиновник напомнил о том, что хотя штаб-квартира Всемирной организации расположена на территории Нью-Йорка, то ООН все равно "принадлежит всем".

Я очень рад снова видеть вас, мой дорогой друг. Мы буквально только что встречались в Самарканде. Прежде всего, хочу поздравить с тем, что вы все-таки приехали в Нью-Йорк. Никто не может лишить Россию этого права. Ван И, глава МИД Китая

Глава МИД КНР напомнил Сергею Лаврову о том, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Самарканде, организованной на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества обсудили двусторонние отношения. Политики в Узбекистане достигли понимания по многим вопросам.

В Белом доме разъяснили слова Байдена об использовании американских сил для защиты Тайваня.

Фото и видео: МИД России