В Белом доме разъяснили слова Байдена об использовании американских сил для защиты Тайваня

Джейк Салливан рассказал о том, что политика "Одного Китая" актуальна.

В Белом доме разъяснили слова американского президента Джо Байдена об использовании американских сил для защиты Тайваня. В рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне помощник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что высказывания лидера страны носили лишь "гипотетический" характер. Он уверен в том, что традиционные и исторические подходы США, которые существовали еще в другие периоды правления демократических и республиканских администраций, к проблеме не изменились.

Байден придерживается исторической политики США, которая помогала в течение десятилетий сохранять мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Чиновник отметил, что американская политика "одного Китая" и сохранения статус-кво по-прежнему актуальны.

Байден заявил, что коронавирусная пандемия окончена.

Фото и видео: Yahoo Finance