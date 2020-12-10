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В Белом доме разъяснили слова Байдена об использовании американских сил для защиты Тайваня
Сегодня, 7:33
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В Белом доме разъяснили слова Байдена об использовании американских сил для защиты Тайваня

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Джейк Салливан рассказал о том, что политика "Одного Китая" актуальна.

В Белом доме разъяснили слова американского президента Джо Байдена об использовании американских сил для защиты Тайваня. В рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне помощник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что высказывания лидера страны носили лишь "гипотетический" характер. Он уверен в том, что традиционные и исторические подходы США, которые существовали еще в другие периоды правления демократических и республиканских администраций, к проблеме не изменились.

Байден придерживается исторической политики США, которая помогала в течение десятилетий сохранять мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива

Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Чиновник отметил, что американская политика "одного Китая" и сохранения статус-кво по-прежнему актуальны.

Байден заявил, что коронавирусная пандемия окончена.

Фото и видео: Yahoo Finance

Теги: белый дом, джейк салливан, китай, тайвань
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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